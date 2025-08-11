Ричмонд
Производители чипов согласились делиться выручкой с правительством США

Ведущие производители полупроводников Nvidia и AMD согласились перечислять 15% выручки от продаж своих передовых чипов в Китай в обмен на получение экспортных лицензий.

Ведущие производители полупроводников Nvidia и AMD согласились перечислять 15% выручки от продаж своих передовых чипов в Китай в обмен на получение экспортных лицензий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Соглашение касается продаж чипов H20 от Nvidia и MI308 от AMD. По данным издания, это первый случай, когда американские компании соглашаются на такие условия для получения разрешения на экспорт.

Представители администрации Трампа пока не определились, как будут использовать поступающие средства. Эксперты отмечают, что подобные меры создают новый прецедент в регулировании технологического экспорта.

Ранее сообщалось, что губернатор Ньюсом отказал Трампу о выплате огромной суммы с Калифорнийского университета.

