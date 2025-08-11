WSJ: глава Intel обсудит с Трампом варианты сотрудничества с властями США

Генеральный директор американской технологической компании Intel Лип-Бу Тан посетит Белый дом и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить варианты сотрудничества организации с властями страны, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным журналистов, его визит в администрацию состоится 11 августа. В ходе разговора с Трампом Лип-Бу Тан хочет рассказать о своей работе и рассчитывает заручиться поддержкой президента.
Кроме того, глава компании намерен представить предложения по её взаимодействию с правительством США.
Напомним, 7 августа портал Axios написал, что Дональд Трамп призвал Ли-Бу Тана уйти в отставку с поста гендиректора Intel. Требования президента касались опасений по поводу возможных связей руководителя организации с китайскими компаниями.