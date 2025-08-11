Ричмонд
Пользователи Telegram заявили о сбоях со звонками и голосовыми сообщениями

За сутки Downdetector получил более 3 тысяч жалоб о перебоях в работе мессенджера Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Сбои при попытках сделать аудио- и видеозвонки или отправить голосовое сообщение наблюдаются в мессенджере Telegram, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По информации, представленной сервисом, за сутки было получено более 3 тысяч жалоб, касающихся указанных проблем. Сообщения поступили из различных регионов России.

В частности, о перебоях информировали пользователи из Новосибирской и Свердловской областей, а также из Красноярского, Хабаровского и Приморского краёв. Пик обращений зафиксирован был зафиксирован днём 10 августа.

Напомним, 31 июля также произошёл крупный сбой в работе Telegram. Пользователи из РФ и стран ближнего зарубежья жаловались на проблемы с отправкой сообщений. Также поступали сообщения о невозможности загрузить медиафайлы и чаты.