Пенсии увеличатся с сентября после важных изменений в августе

С сентября ожидается повышение пенсий у нескольких категорий граждан, включая пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе, инвалидов первой группы и достигших 80-летнего возраста. Такие изменения связаны с автоматическим перерасчетом выплат на основании новых данных, поступивших в пенсионные органы.
Пенсионная система России предусматривает, что корректировки пенсий вступают в силу с первого числа месяца, следующего за наступлением соответствующего события. Поэтому все изменения, произошедшие в августе, отражаются в выплатах с сентября.
Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году её базовый размер составляет 8 907 рублей 70 копеек, значит после повышения фиксированная часть достигнет 17 815 рублей 40 копеек. При оформленном уходе за таким пенсионером к пенсии добавляется ежемесячная выплата в размере примерно 1 300 рублей. Аналогичные надбавки предусмотрены и для получателей государственной пенсии.
Также с сентября увеличатся выплаты инвалидам первой группы, которым инвалидность была присвоена в августе. Им будет начислена двойная фиксированная часть страховой пенсии. При наличии иждивенцев сумма выплат дополнительно возрастет — на каждого нетрудоспособного члена семьи добавляется около 3 тысяч рублей.
Кроме того, пенсионеры, завершившие работу в августе, смогут рассчитывать на индексацию пенсии с учётом всех пропущенных повышений за период трудовой деятельности. Перерасчет осуществляется автоматически и начинается с месяца, следующего за увольнением.
Для оформления всех перечисленных надбавок и перерасчетов подавать заявления не требуется — выплаты корректируются на основе официальных данных из медико-социальной экспертизы и других государственных реестров.
Ранее сообщалось, что на почте могут начать продавать лекарства и принимать платежи,