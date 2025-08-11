Пенсии увеличатся с сентября после важных изменений в августе

Пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году её базовый размер составляет 8 907 рублей 70 копеек, значит после повышения фиксированная часть достигнет 17 815 рублей 40 копеек. При оформленном уходе за таким пенсионером к пенсии добавляется ежемесячная выплата в размере примерно 1 300 рублей. Аналогичные надбавки предусмотрены и для получателей государственной пенсии.