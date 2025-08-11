В свинине из Приморья обнаружили сальмонеллу

В Приморье специалисты краевого Россельхознадзора провели лабораторные исследования замороженных мясных полуфабрикатов. Производитель добровольно предоставил на проверку две партии: свиные рёбрышки и рагу с хрящами, общей массой 3 кг. Эти продукты не предназначались для продажи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что в обоих образцах присутствовала сальмонелла — опасной патогенной бактерии. Кроме того, специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня микробной обсеменённости: в рёбрах — в 1,2 раза, в рагу — аж в 4 раза.
Такие нарушения говорят о том, что на производстве могли быть допущены ошибки в технологии изготовления, нарушены сроки хранения или температурный режим. В результате продукция признана не соответствующей требованиям безопасности.
Специалисты отмечают, что с начала года в Приморье сальмонеллу находили в мясной продукции уже 13 раз.