В свинине из Приморья обнаружили сальмонеллу

С начала текущего года это уже 13-й случай выявления опасной бактерии в мясной продукции.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье специалисты краевого Россельхознадзора провели лабораторные исследования замороженных мясных полуфабрикатов. Производитель добровольно предоставил на проверку две партии: свиные рёбрышки и рагу с хрящами, общей массой 3 кг. Эти продукты не предназначались для продажи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что в обоих образцах присутствовала сальмонелла — опасной патогенной бактерии. Кроме того, специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня микробной обсеменённости: в рёбрах — в 1,2 раза, в рагу — аж в 4 раза.

Такие нарушения говорят о том, что на производстве могли быть допущены ошибки в технологии изготовления, нарушены сроки хранения или температурный режим. В результате продукция признана не соответствующей требованиям безопасности.

В мясных полуфабрикатах приморского производителя нашли кишечную палочку.

Проверка по инициативе изготовителя показала несоответствие микробиологическим нормам.

Специалисты отмечают, что с начала года в Приморье сальмонеллу находили в мясной продукции уже 13 раз.