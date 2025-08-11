Часть Владивостока останется без холодной воды 12 августа — адреса

Отключения холодной воды пройдут во Владивостоке 12 августа из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщили ИА PrimaMedia в КГУП «Примводоканал».
Так, с 9.00 до 18.00 без ХВС останутся дома на следующих улицах:
Ильичева, 8, 10, 12; Невская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; Южно-Уральская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
А с 9.00 до 19.00 без холодной воды останутся жители домов по улицам:
Бакунина, 12; Успенского, 32, 34, 36, 38, 54, 58а.
Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.