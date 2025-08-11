Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Владивостока останется без холодной воды 12 августа — адреса

Отключения связаны с плановыми работами.

Источник: PrimaMedia.ru

Отключения холодной воды пройдут во Владивостоке 12 августа из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщили ИА PrimaMedia в КГУП «Примводоканал».

Так, с 9.00 до 18.00 без ХВС останутся дома на следующих улицах:

Ильичева, 8, 10, 12; Невская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24; Южно-Уральская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

А с 9.00 до 19.00 без холодной воды останутся жители домов по улицам:

Бакунина, 12; Успенского, 32, 34, 36, 38, 54, 58а.

Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.