Оператор связи заплатит хабаровчанину 15 тысяч за необоснованный долг

Как сообщает пресс-служба ведомства, горожанин утверждал, что не подключал никаких дополнительных услуг, а его обычный ежемесячный платеж составлял около 1300 рублей. Однако в счетах постоянно появлялись завышенные суммы — около 3500 рублей, и долг нарастал с каждым месяцем.
Попытки самостоятельно разобраться с оператором не увенчались успехом: компания игнорировала претензии и не устраняла ошибку. Тогда мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор.
Специалисты Управления направили запрос оператору и выяснили, что долг был начислен по ошибке в информационной системе компании в 2024 году. Перерасчет и аннулирование задолженности произошли только после вмешательства Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор предупредил оператора о недопустимости подобных нарушений и поддержал заявителя в суде. Суд признал действия компании незаконными — предоставление недостоверной информации и выставление необоснованного долга.
Кроме того, суд обязал оператора выплатить хабаровчанину компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей за причиненные переживания.