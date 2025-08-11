Оператор связи заплатит хабаровчанину 15 тысяч за необоснованный долг

Как сообщает пресс-служба ведомства, горожанин утверждал, что не подключал никаких дополнительных услуг, а его обычный ежемесячный платеж составлял около 1300 рублей. Однако в счетах постоянно появлялись завышенные суммы — около 3500 рублей, и долг нарастал с каждым месяцем.