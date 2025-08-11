Ричмонд
Оператор связи заплатит хабаровчанину 15 тысяч за необоснованный долг

В Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обратился хабаровчанин, которому оператор связи выставил счет на сумму около 16 тысяч рублей за услуги, которыми он фактически не пользовался.

Источник: Freepik

Как сообщает пресс-служба ведомства, горожанин утверждал, что не подключал никаких дополнительных услуг, а его обычный ежемесячный платеж составлял около 1300 рублей. Однако в счетах постоянно появлялись завышенные суммы — около 3500 рублей, и долг нарастал с каждым месяцем.

Попытки самостоятельно разобраться с оператором не увенчались успехом: компания игнорировала претензии и не устраняла ошибку. Тогда мужчина обратился за помощью в Роспотребнадзор.

Специалисты Управления направили запрос оператору и выяснили, что долг был начислен по ошибке в информационной системе компании в 2024 году. Перерасчет и аннулирование задолженности произошли только после вмешательства Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор предупредил оператора о недопустимости подобных нарушений и поддержал заявителя в суде. Суд признал действия компании незаконными — предоставление недостоверной информации и выставление необоснованного долга.

Кроме того, суд обязал оператора выплатить хабаровчанину компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей за причиненные переживания.