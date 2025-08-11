С прилавков пропадут вейпы одной известной марки

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин напомнил о рисках, связанных с употреблением вейпов в условиях жары, передает 360.ru. По словам эксперта, при жаркой погоде негативное воздействие вейпов на организм усиливается, поскольку в это время организм становится более восприимчивым к вредным факторам. Под воздействием высоких температур жидкость для электронных сигарет испаряется интенсивнее, что приводит к увеличению концентрации токсичных веществ, раздражающих дыхательные пути.