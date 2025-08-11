Власти анонсировали масштабное обновление жилья в России

Ранее директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин заявил, что ипотечное кредитование становится экономически целесообразным при процентной ставке, не превышающей 13−14% годовых. По словам эксперта, при таких условиях ежемесячные выплаты по ипотеке сравнимы с расходами на аренду жилья и не выходят за рамки приемлемой долговой нагрузки для семей со средним уровнем дохода. Кроме того, Тумин отметил, что в ряде регионов, а также при увеличении срока кредитования, допустимым можно считать и уровень процентной ставки до 15% годовых, передает «Национальная служба новостей».