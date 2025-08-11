Власти анонсировали масштабное обновление жилья в России

Каждый пятый метр жилья будет новым к 2030 году.
К 2030 году каждый пятый квадратный метр жилья в России будет новым при условии реализации всех намеченных ипотечных программ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Если мы реализуем все планы, которые у нас есть до 2030 года, каждый пятый метр в стране будет новый. Новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны: чем дороже стоит страна, тем больше ее экономика, тем больше заемных денег можно привлечь. Поэтому мы развиваем ипотеку», — пояснил Хуснуллин в разговоре с «Ведомостями».
Вице-премьер добавил, что без системного обновления жилого фонда Россия может столкнуться с массовым разрушением зданий: нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов подходят к концу. За последние шесть лет в стране построили 630 миллионов квадратных метров жилья, однако прежние дома требуют замены.
Также Хуснуллин сообщил, что более 85% объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2025 году, завершат строительство в срок. Тем не менее, сроки сдачи 19% объектов уже перенесены из-за риска банкротства у порядка 20% застройщиков. Если граждане не продолжат инвестировать в недвижимость, число компаний на грани банкротства может превысить 30%.
Чиновник отметил, что при строительстве 90−95% объектов используются отечественные материалы. Причины возможного роста цен на жилье в отдельных регионах он связал с временным дефицитом стройматериалов. Вице-премьер подчеркнул, что такие ситуации контролируются и требуют особого внимания для предотвращения скачков стоимости жилья.
Ранее директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин заявил, что ипотечное кредитование становится экономически целесообразным при процентной ставке, не превышающей 13−14% годовых. По словам эксперта, при таких условиях ежемесячные выплаты по ипотеке сравнимы с расходами на аренду жилья и не выходят за рамки приемлемой долговой нагрузки для семей со средним уровнем дохода. Кроме того, Тумин отметил, что в ряде регионов, а также при увеличении срока кредитования, допустимым можно считать и уровень процентной ставки до 15% годовых, передает «Национальная служба новостей».