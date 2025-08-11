В Хабаровском крае запускают производство золота на строящемся ГОКе

«Мы уже складировали 25 тысяч тонн руды, закупили оборудование и начали его монтаж, — сказал Сергей Миронов, руководитель проекта строительства ГОКа Дяппе. — В сентябре планируем запустить комплекс дробления, чтобы получить первую партию золота уже в этом году», — сказал он.