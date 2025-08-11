Ричмонд
В Хабаровском крае запускают производство золота на строящемся ГОКе

Первую партию планируют получить уже в этом году, не дожидаясь завершения стройки.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае на площадке строительства ГОКа Дяппе стартовал монтаж и сборка оборудования для участка дробления руды, сообщает телеграм-канал Минприроды Хабаровского края.

Как сообщил руководитель проекта Сергей Миронов, уже соскладировано 25 тысяч тонн руды, а в сентябре планируется запустить дробильный комплекс.

«Мы уже складировали 25 тысяч тонн руды, закупили оборудование и начали его монтаж, — сказал Сергей Миронов, руководитель проекта строительства ГОКа Дяппе. — В сентябре планируем запустить комплекс дробления, чтобы получить первую партию золота уже в этом году», — сказал он.

По данным компании, на объекте продолжается подготовка территории, монтаж производственных узлов и инфраструктуры.