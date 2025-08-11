Водоснабжение в Дальнереченске не наладили после вмешательства Бастрыкина

Уголовное дело было возбуждено ещё весной по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина после многочисленных публикаций о кризисе водоснабжения в Дальнереченске. В социальных сетях и СМИ жители сообщалось, что в различные уполномоченные органы и инстанции горожане уже обращались, но результатов эти обращения не принесли, а муниципальная администрация, зная о несоответствии водопроводной воды санитарным нормам, подвоз чистой воды не организовала, дальнереченцам приходилось делать запасы жизненно важного ресурса за свой счёт.