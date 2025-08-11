Водоснабжение в Дальнереченске не наладили после вмешательства Бастрыкина

Водопроводная вода, поступающая абонентам, имеет неестественный цвет и неприятный запах на протяжении нескольких лет. Использование этой воды в бытовых целях невозможно — вода вызывает нездоровые кожные реакции у людей (изменение цвета кожных покровов и высыпания).
Уголовное дело было возбуждено ещё весной по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина после многочисленных публикаций о кризисе водоснабжения в Дальнереченске. В социальных сетях и СМИ жители сообщалось, что в различные уполномоченные органы и инстанции горожане уже обращались, но результатов эти обращения не принесли, а муниципальная администрация, зная о несоответствии водопроводной воды санитарным нормам, подвоз чистой воды не организовала, дальнереченцам приходилось делать запасы жизненно важного ресурса за свой счёт.
Процессуальная проверка началась только после вмешательства центрального аппарата СК РФ. Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки, выявленных обстоятельствах и расследовании уголовного дела. К расследованию подключили прокуратуру и Роспотребнадзор, но участие надзорных органов пока не привело к улучшению качества воды, поставляемой жителям Дальнереченска.