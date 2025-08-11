Торгующий дождевыми червями ребенок копит на живую мечту

В Эстонии стала известна история 10-летнего ребенка, торгующего дождевыми червями, чтобы накопить на приобретение альпак. Информация об этом публикует Rus.ERR.
Мальчик по имени Кристофер Кролль начал продавать червей после того, как к его отцу, страстному рыболову, стали обращаться знакомые, не желавшие самостоятельно искать наживку. По словам матери мальчика, семья предложила заранее фасовывать червей, чтобы рыбаку оставалось лишь получить заказ.
Юный предприниматель пояснил, что навозные черви обычно тонкие, с красноватыми полосками, а дождевые отличаются уплощенным коричневым хвостом. Сбор дождевых червей происходит значительно быстрее, тогда как поиск навозных требует больше времени.
Кристоферу особенно нравится собирать именно дождевых червей, поскольку к ним необходимо осторожно подбираться — любое резкое движение заставляет их мгновенно скрываться в почве.
Стандартный еженедельный заказ постоянных клиентов включает примерно 200−300 дождевых червей по цене 15 евроцентов за экземпляр. Так юный бизнесмен копит средства на покупку обожаемых альпак, а также на спортивный и рыболовный инвентарь.
Мать подчеркивает, что сын пока увлечен процессом и занимается этим делом с искренним удовольствием.
