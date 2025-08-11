Торгующий дождевыми червями ребенок копит на живую мечту

Мальчик по имени Кристофер Кролль начал продавать червей после того, как к его отцу, страстному рыболову, стали обращаться знакомые, не желавшие самостоятельно искать наживку. По словам матери мальчика, семья предложила заранее фасовывать червей, чтобы рыбаку оставалось лишь получить заказ.