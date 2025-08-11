В Новосибирской области работодатель не выплачивал сотрудникам зарплаты

После вмешательства все нарушения были устранены: создана комиссия для справедливого распределения премий, внесены изменения в коллективный договор и оформлены дополнительные соглашения с работниками. Четверым сотрудникам выплатили задолженность по зарплате и компенсацию за задержку — всего 148 тысяч рублей, а шестерым работникам перечислили премии — почти 35 тысяч рублей.