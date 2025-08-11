Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области работодатель не выплачивал сотрудникам зарплаты

Учреждение привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

В Кыштовском районе прокуратура проверила образовательное учреждение и выявила, что сотрудникам задерживали зарплату, неправильно начисляли премии и доплаты, а трудовые договоры оформляли с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После вмешательства все нарушения были устранены: создана комиссия для справедливого распределения премий, внесены изменения в коллективный договор и оформлены дополнительные соглашения с работниками. Четверым сотрудникам выплатили задолженность по зарплате и компенсацию за задержку — всего 148 тысяч рублей, а шестерым работникам перечислили премии — почти 35 тысяч рублей.

Учреждение привлекли к административной ответственности, а троих сотрудников наказали дисциплинарно.