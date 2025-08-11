Мобильные операторы просят запретить звонки через WhatsApp и Telegram

С инициативой о запрете звонков через крупнейшие мессенджеры выступили операторы мобильной связи в ходе стратегической сессии по развитию отрасли. Об этом сообщает «Осторожно Media».
Из-за санкций значительно выросли цены на оборудование базовых мобильных станций. Также сильно возрос интернет трафик. Операторы беспокоятся, что на этом фоне произойдёт замедление темпов развития отрасли и снизится скорость мобильного интернета в крупных городах.
По мнению авторов инициативы, запрет звонков через WhatsApp* и Telegram вернёт трафик из мессенджеров обратно в голосовые вызовы и позитивно скажется на решении проблемы кибермошенничества, ведь в большинстве случаев преступники пользуются звонками через интернет. Также это может предотвратить полную блокировку данных приложений, потому что основные претензии представителей силовых структур отпадут сами собой.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны.
Андрей Лактионов