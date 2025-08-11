Мобильные операторы просят запретить звонки через WhatsApp и Telegram

По мнению авторов инициативы, запрет звонков через WhatsApp* и Telegram вернёт трафик из мессенджеров обратно в голосовые вызовы и позитивно скажется на решении проблемы кибермошенничества, ведь в большинстве случаев преступники пользуются звонками через интернет. Также это может предотвратить полную блокировку данных приложений, потому что основные претензии представителей силовых структур отпадут сами собой.