Суд принял иски к новосибирскому заводу «Элсиб» о взыскании 672 млн рублей

ПАО «Калужский турбинный завод» подало два иска в арбитражный суд Калужской области к новосибирскому ПАО «Элсиб». Компания требует взыскать с ответчика 646,2 млн руб. и 26,1 млн руб. Согласно информации, размещенной в картотеке судебных дел, спор касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки. Другие подробности дела не раскрываются.