По делу о сносе самого высокого ТЦ в Перми назначена судебная экспертиза

Перед экспертной организацией суд поставил вопросы о том, какой объект недвижимости фактически располагается на ул. Лодыгина, 44а, какова его степень готовности, соответствует ли незавершенный объект техническим параметрам, отображенным в проектной документации. Также надо выяснить, можно ли привести это строение в соответствие с указанными параметрами, соответствует ли оно строительным, градостроительным нормам и правилам, не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. На время проведения экспертизы рассмотрение дела суд приостановил.