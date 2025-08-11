В ГД рассказали о повышении пенсий в сентябре некоторым категориям граждан

Напомним, ранее Социальный фонд РФ сообщил, что с 1 августа провёл корректировку накопительных и срочных пенсионных выплат, увеличив их на 10,98% и 11,32% соответственно. Организация отметила, что продолжит начислять надбавки к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение 2024 года.