В ГД рассказали о повышении пенсий в сентябре некоторым категориям граждан

Повышение пенсий в сентябре ожидает инвалидов первой группы, граждан, достигших 80-летия, и пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Выплаты будут скорректированы вверх за счет наступивших ранее оснований», — сказал парламентарий, слова которого приводит ТАСС.
Он уточнил, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на удвоение фиксированной части страховой пенсии. В 2025 году её базовый размер равен 8907 рублей 70 копеек.
В случае, если за пенсионером, который достиг 80-летия, оформлен уход, также предусматривается ежемесячная надбавка, которая составляет 1314 рублей. Для тех, кто получает государственную пенсию, размер этой суммы увеличивается до 1377 рублей.
Кроме того, удвоение фиксированной части страховой пенсии положено людям с первой группой инвалидности. При наличии иждивенцев указанная сумма становится больше.
Напомним, ранее Социальный фонд РФ сообщил, что с 1 августа провёл корректировку накопительных и срочных пенсионных выплат, увеличив их на 10,98% и 11,32% соответственно. Организация отметила, что продолжит начислять надбавки к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение 2024 года.