Аналитики значительно ухудшили ожидания по курсу тенге через год

Также аналитики незначительно ухудшили курс тенге через месяц с 523,4 тенге до 541,7 тенге за доллар. Средневзвешенный курс на торгах в пятницу, 8 августа, сложился на уровне 539,81 тенге.
Как объяснили в АФК, ожидания по курсу нацвалюты ухудшились на фоне сильной и не обоснованной фундаментальными факторами волатильности валютного рынка, прогнозируемого снижения профицита торгового баланса, роста внутреннего спроса на инвалюту и нестабильной ценовой динамики на сырьевых рынках.
Пересмотр валютных ожиданий сопровождался ростом опасений по поводу инфляции: в августе годовые инфляционные прогнозы увеличились до 11,3% с 10,4% месяцем ранее. Это отражает опасения ускорения темпов роста цен из-за повышения налогов, перекладывания бизнесом возросших затрат (на транспорт, логистику, сырьё) на потребителей, а также подорожания импортной продукции вследствие ослабления тенге.
Совокупность этих обстоятельств, вероятно, вынудит регулятора удерживать жёсткую денежно-кредитную политику и обеспечивать положительную реальную процентную ставку для ограничения инфляционного давления. Прогноз по базовой ставке на ближайший год повышен с 14,75% до 15,25%. При этом реальная ставка может вырасти до 4,9% по сравнению с текущими 4,7%.