Аналитики значительно ухудшили ожидания по курсу тенге через год

Совокупность этих обстоятельств, вероятно, вынудит регулятора удерживать жёсткую денежно-кредитную политику и обеспечивать положительную реальную процентную ставку для ограничения инфляционного давления. Прогноз по базовой ставке на ближайший год повышен с 14,75% до 15,25%. При этом реальная ставка может вырасти до 4,9% по сравнению с текущими 4,7%.