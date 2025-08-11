В Минэнерго сообщили о снижении оптовой цены на бензин АИ-92 местного производства. Но станет ли он дешевле на заправках?

Причин несколько. Во-первых, между биржевой ценой и конечной стоимостью на заправке лежит целая цепочка посредников, транспортных расходов и наценок, каждая из которых может «съесть» эффект от снижения. Да, цена на бирже упала, но транспортировка, хранение, обслуживание и налогообложение — всё это остаётся прежним, а иногда и дорожает. В итоге «экономия» растворяется ещё до того, как доезжает до пистолета на АЗС.