В Минэнерго сообщили о снижении оптовой цены на бензин АИ-92 местного производства. Но станет ли он дешевле на заправках?

В рамках программы были оптимизированы производственные процессы, что позволило снизить себестоимость топлива. Производство бензина выросло, а его цена на биржевых торгах снизилась: стартовая стоимость 1 тонны АИ-92 упала с 12 881 000 сумов до 12 628 000 сумов. Таким образом, литр топлива на бирже сейчас стоит около 9 400 сумов. В «Узбекнефтегазе» заявляют, что планируют продолжать снижение цен, чтобы поддержать внутренний рынок и потребителей.
Однако главный вопрос, который волнует автовладельцев: почему снижение оптовой цены не всегда ведёт к снижению стоимости бензина на АЗС?
Причин несколько. Во-первых, между биржевой ценой и конечной стоимостью на заправке лежит целая цепочка посредников, транспортных расходов и наценок, каждая из которых может «съесть» эффект от снижения. Да, цена на бирже упала, но транспортировка, хранение, обслуживание и налогообложение — всё это остаётся прежним, а иногда и дорожает. В итоге «экономия» растворяется ещё до того, как доезжает до пистолета на АЗС.
Во-вторых, рынок заправок в Узбекистане не отличается высокой конкуренцией. Ценовая политика здесь скорее напоминает согласованную игру «держим планку», чем честное ценовое соперничество. Если один игрок решит опустить цену, остальные не всегда спешат следовать его примеру, особенно если спрос и так стабилен.
В-третьих, не стоит забывать о «психологии рынка»: розничная цена всегда поднимается быстрее, чем падает.
Так что пока Минэнерго бодро рапортует о «выгодных условиях для потребителей», реальность остаётся прежней: водители продолжают платить по старым тарифам. И, похоже, никакие биржевые снижения не заставят заправки добровольно обрезать свои доходы — без серьёзного давления или конкуренции этого просто не произойдёт.