Нацбанк определил порядок работы регуляторной песочницы по цифровым активам

После прекращения действия договора участник в течение 5 рабочих дней уведомляет своих потребителей о прекращении оказания платежной услуги или деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами, в рамках особого режима регулирования и исполняет обязательства перед своими потребителями в соответствии с договором об оказании платежной услуги или деятельности, связанной с цифровыми активами или платежными услугами, заключенных с потребителями в рамках особого режима регулирования (договор с потребителем), гражданским законодательством, законодательством о платежах и платежных системах РК и законодательством о цифровых активах в РК.