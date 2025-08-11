Названы высокооплачиваемые профессии в Челнах: кому готовы платить до 350 тыс. рублей

В числе лидеров по уровню дохода оказались экспедитор по перевозке грузов с зарплатой до 350 тыс. рублей, машинист автогрейдера и водитель автомобиля — до 250 тыс., еще один вариант вакансии экспедитора — до 240 тыс., а также программист, автомеханик и врач, для которых предложены оклады до 200 тыс. рублей.