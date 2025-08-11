Четыре промышленных маршрута доступны на Кубани

В частности, в крае развивают такие промышленные маршруты, как «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая» И «Промышленная мощь русского юга». По словам главы региона, за последние два года край стал центром промышленного туризма на юге России.