Четыре промышленных маршрута доступны на Кубани. Об этом сообщил глава регионе Вениамин Кондратьев.
В промышленные маршруты, которые развивают в регионе, входят более 20 обрабатывающих и пищевых предприятий, машиностроительных, производителей строительных материалов и винодельни. Свыше 90 компаний проводят экскурсии для студентов и школьников.
В частности, в крае развивают такие промышленные маршруты, как «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая» И «Промышленная мощь русского юга». По словам главы региона, за последние два года край стал центром промышленного туризма на юге России.
«У нас пересекаются индустриальные туры регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Формируем их совместно с соседями, системно развивая новое направление», — отметил Вениамин Кондратьев.
Промтуризм в регионе развивают по образовательной программе Агентства стратегических инициатив. Обучение прошли представители 25 промпредприятий и винодельческих компаний края.