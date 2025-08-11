В Казани и Набережных Челнах многодетные семьи получат земли за городом

Власти планируют решить проблему с нехваткой земли для многодетных семей в Казани и Набережных Челнах за счет территорий соседних районов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана.
По информации ведомства, в настоящее время в республике не хватает почти 16,4 тысячи участков. Для решения этой проблемы с июня 2024 года в регионе действует закон, который позволяет предоставлять участки семьям из Казани в пяти пригородных районах. Там уже выделены массивы площадью 650 гектаров.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Набережных Челнах. С начала этого года семьи могут получить землю из девяти близлежащих районов. Всего с начала 2025 года было подготовлено почти 1,9 тысячи участков. Из них 1,5 тысячи уже поставлены на кадастровый учет, а еще 423 участка находятся в стадии оформления. На конец июля более 1,5 тысячи семей получили приглашение выбрать участок, а 205 из них уже сделали свой выбор.