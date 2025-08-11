В Казани и Набережных Челнах многодетные семьи получат земли за городом

Аналогичная ситуация наблюдается и в Набережных Челнах. С начала этого года семьи могут получить землю из девяти близлежащих районов. Всего с начала 2025 года было подготовлено почти 1,9 тысячи участков. Из них 1,5 тысячи уже поставлены на кадастровый учет, а еще 423 участка находятся в стадии оформления. На конец июля более 1,5 тысячи семей получили приглашение выбрать участок, а 205 из них уже сделали свой выбор.