Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причины роста золотовалютных резервов в Беларуси назвали аналитики ЕАБР

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причины роста золотовалютных резервов в Беларуси назвали аналитики Евразийского банка развития. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на макрообзор ЕАБР.

Источник: belta.by

Как отметили в ЕАБР, Беларусь продолжает активно накапливать золотовалютные резервы, обновляя исторические максимумы. Объем резервов увеличился на более чем $400 млн за июль 2025 года и достиг почти $12 млрд на начало августа.

«Рост сформирован преимущественно за счет резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на $389,9 млн в условиях превышения предложения валюты над спросом на $273,5 млн в целом по рынку. Стоимость золота в структуре резервов выросла на фоне роста мировых цен (плюс 0,3% за месяц)», — рассказали в ЕАБР.

С начала года резервы увеличились на более чем $3 млрд.