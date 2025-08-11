Причины роста золотовалютных резервов в Беларуси назвали аналитики ЕАБР

Как отметили в ЕАБР, Беларусь продолжает активно накапливать золотовалютные резервы, обновляя исторические максимумы. Объем резервов увеличился на более чем $400 млн за июль 2025 года и достиг почти $12 млрд на начало августа.
«Рост сформирован преимущественно за счет резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на $389,9 млн в условиях превышения предложения валюты над спросом на $273,5 млн в целом по рынку. Стоимость золота в структуре резервов выросла на фоне роста мировых цен (плюс 0,3% за месяц)», — рассказали в ЕАБР.
С начала года резервы увеличились на более чем $3 млрд.