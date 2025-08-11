Ричмонд
В Перми назначили экспертизу по делу о сносе самого высокого ТЦ

Из-за этого судебные разбирательства о признании здания самовольной постройкой приостановлены.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Пермского края назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизы по иску администрации Свердловского района о признании самовольной постройкой и сносе недостроенного 10-этажного торгового центра на ул. Лодыгина, 44а, сообщает «Ъ-Прикамье».

Экспертной организации предстоит определить характеристики объекта недвижимости, степень его готовности, соответствие проектной документации, соблюдение градостроительных норм и отсутствие угрозы для жизни граждан.

В настоящее время судебное разбирательство приостановлено до получения результатов экспертизы.