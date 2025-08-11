В Перми назначили экспертизу по делу о сносе самого высокого ТЦ

Арбитражный суд Пермского края назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизы по иску администрации Свердловского района о признании самовольной постройкой и сносе недостроенного 10-этажного торгового центра на ул. Лодыгина, 44а, сообщает «Ъ-Прикамье».