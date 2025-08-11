Кому из казахстанцев и в каком случае положена выплата из госфонда

Директор Департамента по рассмотрению обращений АО «ГФСС» Самал Токсангазина рассказала, кто может претендовать на получение выплаты из ГФСС по потере работы и в каком объеме она назначается:
Для казахстанцев, временно оставшихся без работы, предусмотрена выплата из Государственного фонда социального страхования… Данная выплата осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период поиска работы. Размер и сроки выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от вашего среднемесячного дохода за последние 2 года и стажа участия в системе (обязательного социального страхования. — Прим. ред.) Срок выплаты — от 1 до 6 месяцев.
Главные условия для назначения выплаты:
- Участие в системе обязательного социального страхования,
- Официальная регистрация в качестве безработного.
Подать заявку на назначение выплаты можно при регистрации в качестве безработного на портале enbek.kz и egov.kz или в карьерном центре. А если вы уже зарегистрированы в качестве безработного, то на портале egov.kz, через мобильные приложения банков второго уровня или в ЦОНе.
По ее словам, казахстанцам, временно оставшимся без работы, важно помнить: обратиться за выплатой необходимо в течение 12 месяцев с момента регистрации в качестве безработного.
Проверить социальные отчисления можно через портал egov.kz, мобильные приложения банков второго уровня или в ЦОНе. Подробную информацию вы можете получить на сайте и в социальных сетях фонда.
По состоянию на 1 июля 2025 года соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы получили 220,9 тыс. казахстанцев. По данным Минтруда, общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.