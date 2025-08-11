Кому из казахстанцев и в каком случае положена выплата из госфонда

Подать заявку на назначение выплаты можно при регистрации в качестве безработного на портале enbek.kz и egov.kz или в карьерном центре. А если вы уже зарегистрированы в качестве безработного, то на портале egov.kz, через мобильные приложения банков второго уровня или в ЦОНе.