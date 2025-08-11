Ричмонд
В Иркутской области разъяснили новые правила банкротства

Поправки направлены на повышение прозрачности процедур банкротства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

11 августа 2025 года в России вступили в силу изменения в закон о банкротстве. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по Иркутской области, теперь арбитражные управляющие обязаны вносить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) отчет о результатах процедуры в течение 10 дней не с момента ее завершения, а с даты вынесения судебного акта.

Кроме того, управляющие должны указывать в отчетах сумму требований кредиторов, а финансовые управляющие — дополнительно вносить данные о заявленных требованиях к должнику и решениях суда по этим вопросам, сказано в сообщении Росреестра.

Поправки направлены на повышение прозрачности процедур банкротства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области сократили сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. Теперь процедура займет 5 дней вместо 10.