В Иркутской области разъяснили новые правила банкротства

11 августа 2025 года в России вступили в силу изменения в закон о банкротстве. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по Иркутской области, теперь арбитражные управляющие обязаны вносить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) отчет о результатах процедуры в течение 10 дней не с момента ее завершения, а с даты вынесения судебного акта.