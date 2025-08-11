Несколько районов Бердска остались без света из-за замыкания ЛЭП

Вечером 10 августа в Бердске произошла масштабная авария на электросетях, оставившая без электричества значительную часть города. Как сообщает издание «Бердск Онлайн», отключение затронуло Южный и Юго-Восточный микрорайоны, военный городок и центральную часть города.
Первоначально энергетикам удалось частично восстановить подачу электроэнергии в течение часа, однако вскоре произошел повторный сбой. Полностью устранить последствия аварии удалось только к полуночи — в центре города свет появился около 22:00, а в Юго-Восточном микрорайоне подачу электроэнергии восстановили лишь к 00:30.
По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание на воздушной линии электропередач в районе пересечения улиц Полевая и Герцена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии — на записи видна яркая вспышка, сноп искр и плотное облако дыма, поднявшееся над местом происшествия.
