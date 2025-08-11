Ричмонд
ЕАБР отмечает рекордный рост золотовалютных резервов в Беларуси

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Беларусь продолжает активно накапливать золотовалютные резервы (ЗВР), достигая новых рекордных значений, отмечается в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

Источник: Sputnik.by

Так, за июль объем резервов увеличился на 403,9 миллиона долларов и на начало августа составил около 11 941 миллиона долларов. В целом запасы золота возросли более чем на 3 миллиарда долларов с начала года.

В качестве одной из причин выступает рост мировых цен на золото, из-за чего стоимость драгоценного металла в структуре ЗВР выросла на 22 миллиона долларов.

говорится в сообщении

Увеличение ЗВР происходит также за счет резервных активов в иностранной валюте, объем которых вырос на 389,8 миллиона долларов в условиях превышения предложения валюты над спросом на 492,5 миллиона долларов в целом по рынку.

По последним данным Нацбанка, за июль ЗВР выросли почти на 3,5% и приблизились к новому рекорду — 12 миллиардов долларов. При этом в прошлом месяце увеличилась как стоимость монетарного золота, так и резервные активы в иностранной валюте.