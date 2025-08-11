Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июле годовое потребление газа в Молдове выросло

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Объем потребления природного газа в июле текущего года составил в правобережной Молдове 14,6 миллиона кубометров, что на 20,1% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года, данные представил врио главы АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Источник: Sputnik.md

По сравнению с июнем 2025 года этот показатель уменьшился на 1,8 миллиона кубических метров, или на 11%, отмечается в релизе.

Бытовые потребители, по состоянию на 31 июля 2025 года, погасили 98,2% выставленных в счетах сумм, что на 0,2 процентного пункта ниже показателя того периода прошлого года. Доля платежей юридических лиц достигла 99,2%, с ростом на 0,6 процентного пункта относительно цифр того же периода прошлого года.

отмечает Чебан

У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, что идентично показателю июля 2024 года.

За отчетный период, от сети была отключена 321 точка потребления, долги поставщику составили 699,1 тысячи леев. На оплату в аванс перевели 112 потребителей.

По данным АО «Молдовагаз», уровень оплаты за потребленное голубое топливо по состоянию на 31 июля 2025 достигает 99,1%, с увеличением на 0,1 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах составляет 6,760 миллиарда леев.