В июле годовое потребление газа в Молдове выросло

Бытовые потребители, по состоянию на 31 июля 2025 года, погасили 98,2% выставленных в счетах сумм, что на 0,2 процентного пункта ниже показателя того периода прошлого года. Доля платежей юридических лиц достигла 99,2%, с ростом на 0,6 процентного пункта относительно цифр того же периода прошлого года.