Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Самарской области выросли зарплаты и на сколько в 2025 году

Эксперты Авито Работы проанализировали изменения средних зарплатных предложений для новых сотрудников в Самарской области за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Эксперты Авито Работы проанализировали изменения средних зарплатных предложений для новых сотрудников в Самарской области за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Самый значительный рост — в розничной и оптовой торговле: зарплаты выросли на 58% и достигли в среднем 71 999 ₽/мес. для сотрудников с опытом от 1 до 3 лет при фиксированном графике. Продавцы-консультанты получили повышение на 21% — теперь их средняя зарплата составляет 55 030 ₽, а супервайзеры — плюс 12%, до 76 468 ₽

На втором месте — металлургия с ростом зарплат на 29% (в среднем 84 285 ₽/мес.). Особенно заметно выросли предложения для сварщиков — на 30%, до 114 764 ₽

Третья позиция — производство непродовольственных товаров с увеличением зарплат на 27%, средняя зарплата — 67 913 ₽/мес. Столяры получили +26% (69 153 ₽), печатники — +24% (50 980 ₽).

Ранее мы писали, что Самарская область заняла 6 место в ПФО по зарплатам в добыче сырья.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.