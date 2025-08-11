Где в Самарской области выросли зарплаты и на сколько в 2025 году

Самый значительный рост — в розничной и оптовой торговле: зарплаты выросли на 58% и достигли в среднем 71 999 ₽/мес. для сотрудников с опытом от 1 до 3 лет при фиксированном графике. Продавцы-консультанты получили повышение на 21% — теперь их средняя зарплата составляет 55 030 ₽, а супервайзеры — плюс 12%, до 76 468 ₽