Где в Самарской области выросли зарплаты и на сколько в 2025 году

Эксперты Авито Работы проанализировали изменения средних зарплатных предложений для новых сотрудников в Самарской области за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Самый значительный рост — в розничной и оптовой торговле: зарплаты выросли на 58% и достигли в среднем 71 999 ₽/мес. для сотрудников с опытом от 1 до 3 лет при фиксированном графике. Продавцы-консультанты получили повышение на 21% — теперь их средняя зарплата составляет 55 030 ₽, а супервайзеры — плюс 12%, до 76 468 ₽
На втором месте — металлургия с ростом зарплат на 29% (в среднем 84 285 ₽/мес.). Особенно заметно выросли предложения для сварщиков — на 30%, до 114 764 ₽
Третья позиция — производство непродовольственных товаров с увеличением зарплат на 27%, средняя зарплата — 67 913 ₽/мес. Столяры получили +26% (69 153 ₽), печатники — +24% (50 980 ₽).
Ранее мы писали, что Самарская область заняла 6 место в ПФО по зарплатам в добыче сырья.
