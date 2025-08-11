Екатерининский институт в центре Петербурга отреставрируют за 13 млн рублей

Начался конкурс на реставрацию здания Екатерининского института благородных девиц на набережной Фонтанки, 36. Как следует из документации на портале госзакупок, на работы выделено 13 млн рублей.
— Подрядчику предстоит восстановить оконные и дверные заполнения по историческим аналогам, выполнить монтаж новых оконных конструкций, подоконников и внутренних откосов. Особое внимание уделяется сохранению аутентичного облика памятника архитектуры, — следует из документов.
Работы разделены на два этапа: первый должен быть завершен до 31 декабря 2025 года, окончание всех работ запланировано на 1 июня 2026 года. Уже в течение пяти дней после заключения контракта подрядчик обязан предоставить детальный план реставрации. Заявки от подрядчиков принимаются до 13 августа.
Здание, построенное в 1804—1807 годах по проекту Джакомо Кваренги, имеет богатую историю: от института благородных девиц до госпиталя в годы войны. Сейчас здесь располагаются филиалы Российской национальной библиотеки, включая уникальные газетный и нотный залы.