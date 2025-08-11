Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерининский институт в центре Петербурга отреставрируют за 13 млн рублей

Завершить работы планируется к следующему лету.

Источник: Комсомольская правда

Начался конкурс на реставрацию здания Екатерининского института благородных девиц на набережной Фонтанки, 36. Как следует из документации на портале госзакупок, на работы выделено 13 млн рублей.

— Подрядчику предстоит восстановить оконные и дверные заполнения по историческим аналогам, выполнить монтаж новых оконных конструкций, подоконников и внутренних откосов. Особое внимание уделяется сохранению аутентичного облика памятника архитектуры, — следует из документов.

Работы разделены на два этапа: первый должен быть завершен до 31 декабря 2025 года, окончание всех работ запланировано на 1 июня 2026 года. Уже в течение пяти дней после заключения контракта подрядчик обязан предоставить детальный план реставрации. Заявки от подрядчиков принимаются до 13 августа.

Здание, построенное в 1804—1807 годах по проекту Джакомо Кваренги, имеет богатую историю: от института благородных девиц до госпиталя в годы войны. Сейчас здесь располагаются филиалы Российской национальной библиотеки, включая уникальные газетный и нотный залы.