Новосибирцев шокировали платежки за коммунальные услуги в июле 2025 года

Жительница Искитимского района рассказала, что ее платеж за отопление вырос с 2014 до 2213 рублей, а общие расходы на коммуналку увеличились почти на 400 рублей в месяц. Аналогичная ситуация и в Новосибирске — местные жители отмечают прибавку в 350−400 рублей из-за подорожания всех ключевых услуг.