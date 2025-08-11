Новосибирцев шокировали платежки за коммунальные услуги в июле 2025 года

Жители Новосибирской области стали получать июльские квитанции за коммунальные услуги и обратили внимание на существенное увеличение затрат.
Как сообщает Infopro54.ru, наиболее значительный рост цен затронул основные услуги: отопление, водоснабжение, электроэнергию и вывоз мусора.
Жительница Искитимского района рассказала, что ее платеж за отопление вырос с 2014 до 2213 рублей, а общие расходы на коммуналку увеличились почти на 400 рублей в месяц. Аналогичная ситуация и в Новосибирске — местные жители отмечают прибавку в 350−400 рублей из-за подорожания всех ключевых услуг.
Примечательно, что в сельской местности тарифы зачастую превышают городские, несмотря на единый региональный стандарт индексации. Напомним, что с 1 июля в области вступили в силу новые тарифы, утвержденные губернатором. В среднем рост составил около 12%, достигая 13,5% по отдельным видам услуг.
