В Пермском крае построят шесть новых автобусных остановок за 40 миллионов рублей

Строительство завершится к 31 июля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких небольших населенных пунктах Пермского края скоро появятся современные автобусные остановки. На эти цели выделено более 40 миллионов рублей.

Согласно информации с сайта госзакупок, с 8 августа стартовал конкурс на выбор подрядчика для выполнения работ. Его реализация пройдет в три этапа и завершится к 31 июля 2026 года.

Проект предусматривает не только установку остановочных комплексов, но и благоустройство прилегающих территорий вдоль автодорог. Новые остановки появятся рядом с деревнями Большакино, Красный Восход, Растягаево, селом Протасы, СНТ «Покровский хутор», а также у пересечения дорог вблизи Комарово-Прикамье.