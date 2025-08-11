В Пермском крае построят шесть новых автобусных остановок за 40 миллионов рублей

В нескольких небольших населенных пунктах Пермского края скоро появятся современные автобусные остановки. На эти цели выделено более 40 миллионов рублей.
Согласно информации с сайта госзакупок, с 8 августа стартовал конкурс на выбор подрядчика для выполнения работ. Его реализация пройдет в три этапа и завершится к 31 июля 2026 года.
Проект предусматривает не только установку остановочных комплексов, но и благоустройство прилегающих территорий вдоль автодорог. Новые остановки появятся рядом с деревнями Большакино, Красный Восход, Растягаево, селом Протасы, СНТ «Покровский хутор», а также у пересечения дорог вблизи Комарово-Прикамье.