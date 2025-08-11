Ричмонд
В Татарстане осенью откроется новый промышленный парк «Турбина»

В этот проект вложили 959 миллионов рублей.

Осенью в Татарстане откроется новый промышленный парк. Он будет называться «Турбина» и находится в Зеленодольском районе.

В этот проект вложили 959 миллионов рублей. Руководитель агентства по привлечению инвестиций в Татарстан, Талия Минуллина, сказала, что парк начнет работать уже этой осенью.

Территория парка будет занимать 16 гектаров. На ней будет работать основное предприятие — завод по производству газовых турбин. Этот завод принадлежит большой компании «Амкор». В парке планируют разместить еще восемь других предприятий.

По словам Минуллиной, многие компании хотят арендовать готовые места для производства. Новый парк создаст 276 рабочих мест. Этот проект должен помочь развитию промышленности в Зеленодольском районе и привлечь больше денег в экономику Татарстана.

Напомним, Татарстан и Афганистан запустят совместные проекты.