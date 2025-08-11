Санитарные врачи НСО изъяли из оборота три партии опасной мясной продукции

Санитарные врачи Новосибирской области регулярно мониторят качество и безопасность мясных продуктов, в том числе мясных консервов, которые находятся в продаже. За шесть месяцев с начала года провели 167 проверок.
«223 пробы исследовали по санитарно-химическим показателям, 45 проб по физико-химическим, 480 проб по микробиологическим», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Во время проверок нашли единичные случаи несоответствия гигиеническим нормативам. Приостановили реализацию трех партий продукции — больше 13 килограммов.
В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев мясная продукция, купленная в нелегальных местах продажи, является опасной для жизни и здоровья. Ее следует покупать только в стационарных торговых объектах.