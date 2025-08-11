Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санитарные врачи НСО изъяли из оборота три партии опасной мясной продукции

За полгода Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело больше 160 проверок.

Санитарные врачи Новосибирской области регулярно мониторят качество и безопасность мясных продуктов, в том числе мясных консервов, которые находятся в продаже. За шесть месяцев с начала года провели 167 проверок.

«223 пробы исследовали по санитарно-химическим показателям, 45 проб по физико-химическим, 480 проб по микробиологическим», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Во время проверок нашли единичные случаи несоответствия гигиеническим нормативам. Приостановили реализацию трех партий продукции — больше 13 килограммов.

В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев мясная продукция, купленная в нелегальных местах продажи, является опасной для жизни и здоровья. Ее следует покупать только в стационарных торговых объектах.