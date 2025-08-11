Ричмонд
Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с Челябинской областью

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с Челябинской областью. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Текущая ваша поездка — самая глубокая, продолжительная, фундаментальная. Вы захотели углубиться во все темы, понять, какие точки роста могут быть у сотрудничества между нашими регионами. Это очень приятно. Программа вашего визита насыщенная, состав делегации широкий, ваши компании презентуют в Минске свою продукцию. Все это говорит о той значимости, которую вы придаете дальнейшему углублению сотрудничества, развитию наших партнерских связей. Как следствие, мы можем констатировать наращивание объемов двусторонней торговли. Не считаю, что это основной показатель, скорее, это следствие тех глубинных внутренних кооперационных процессов, которые происходят между Челябинской областью и Беларусью. Уверен, что будущее именно за ними», — сказал Николай Снопков.

Он подчеркнул, что цель встречи — определить планы на долгосрочное сотрудничество. «Не сиюминутное, не конъюнктурное, а длительное взаимодействие, которое позволит обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан. Мы готовы сегодня рассматривать любые предложения, любые кооперационные бизнес-идеи, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества. Но не на короткий срок, а для долгосрочного объединения нашего интеллектуального, промышленного, образовательного потенциала», — подчеркнул первый вице-премьер.