Снопков: Беларусь готова рассматривать любые бизнес-идеи для кооперации с Челябинской областью

«Текущая ваша поездка — самая глубокая, продолжительная, фундаментальная. Вы захотели углубиться во все темы, понять, какие точки роста могут быть у сотрудничества между нашими регионами. Это очень приятно. Программа вашего визита насыщенная, состав делегации широкий, ваши компании презентуют в Минске свою продукцию. Все это говорит о той значимости, которую вы придаете дальнейшему углублению сотрудничества, развитию наших партнерских связей. Как следствие, мы можем констатировать наращивание объемов двусторонней торговли. Не считаю, что это основной показатель, скорее, это следствие тех глубинных внутренних кооперационных процессов, которые происходят между Челябинской областью и Беларусью. Уверен, что будущее именно за ними», — сказал Николай Снопков.