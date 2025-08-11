Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре расселят дома на пяти улицах в рамках КРТ до 2029 года

В 2026 году в Самаре начнут расселять жителей домов по проекту КРТ.

Источник: Комсомольская правда

В рамках комплексного развития территорий в Самаре планируют расселить дома на пяти улицах. Работы по расселению начнутся с 2026 года и продолжатся до 2029 года. График опубликовало ООО «Технический заказчик “Паритет”.

Расселять будут дома на проспекте Кирова, улицах Победы, Краснодонской, Вольской и в переулке Юрия Павлова. Всего в списке на расселение значатся 43 жилых дома.

Напомним, что договор с подрядчиком по комплексному развитию территории Промышленного района заключен в 2024 году на семь лет. В проекте участвуют три участка, которые не являются смежными. А инвестор имеет право на досрочное расселение домов.