В Самаре расселят дома на пяти улицах в рамках КРТ до 2029 года

В рамках комплексного развития территорий в Самаре планируют расселить дома на пяти улицах. Работы по расселению начнутся с 2026 года и продолжатся до 2029 года. График опубликовало ООО «Технический заказчик “Паритет”.
Расселять будут дома на проспекте Кирова, улицах Победы, Краснодонской, Вольской и в переулке Юрия Павлова. Всего в списке на расселение значатся 43 жилых дома.
Напомним, что договор с подрядчиком по комплексному развитию территории Промышленного района заключен в 2024 году на семь лет. В проекте участвуют три участка, которые не являются смежными. А инвестор имеет право на досрочное расселение домов.