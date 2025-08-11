В Самаре прокуратура вынесла предостережения 13 управляющим компаниям

В ходе проверки УК на предмет подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду было установлено, что ряд управляющих организаций в информационной системе «Электронное ЖКХ» не в полном объеме разместили информацию и документы, необходимые для получения паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимнему сезону.
«Подобное упущение может привести к нарушению сроков запуска тепловой энергии в обслуживаемые дома», — пояснили в прокуратуре.
Вопрос подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону остается на контроле прокуратуры.