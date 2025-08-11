Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%

В столицах все дорого
Лидерами по стоимости остаются Алматы и Астана. Здесь килограмм хлеба из муки высшего сорта стоит около 543−544 тенге (средняя цена по РК — 429), десяток яиц — около 600 тенге (500), мука высшего сорта — 465−475 тенге (414), а цены на сладости и мясо регулярно превышают среднереспубликанские показатели на 20−30%. Говядина с костями стоит в Астане 3389 тенге за килограмм (3188), баранина — 3894 тенге (3347).
Актау выделяется среди регионов с самой высокой ценой на говядину — 3477 тенге (3188 тенге в среднем по стране), а сливочное масло достигает рекордных 6417 тенге за килограмм (4703 — в среднем по РК).
Жезказган, Конаев и Семей также входят в список дорогих городов по ряду товарных категорий — особенно по хлебу, молочным продуктам и свежим овощам.
Где продукты дешевле?
Самые доступные цены на многие социально важные продукты отмечены в Туркестане, Кызылорде и Уральске. Пшеничный хлеб первого сорта стоит в этих городах от 182 до 201 тенге за килограмм, яйца — 396−445 тенге за десяток, репчатый лук — 168−190 тенге за килограмм (218 — в среднем по стране). В Актобе и Атырау также наблюдаются умеренно низкие цены на крупы, овощи и мясо.
Детальный анализ по категориям
Молоко пастеризованное (2,5% и 3,2−4%, литр). Цены колеблются от 315−338 тенге в Петропавловске и Костанае до 590 тенге в Алматы. В Астане молоко стоит примерно 432−590 тенге за литр.
Сметана. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы (2576 тенге), тогда как в Туркестане и Костанае цены ниже — 1750−2200 тенге за килограмм.
Творог (5−9% жирности). Дороже всего творог стоит в Актау (2829) и Астане (2588), а дешевле — в Талдыкоргане, Уральске, Кызылорде (1600−2200 тенге).
Кефир (2,5%, литр). В Астане и Алматы цены на кефир составляют 487−492 тенге, в южных и западных городах — 355−440 тенге.
Сыр твердый. Самая высокая цена за килограмм — в Кызылорде (6294 тенге) и Астане (6029). Самые доступные предложения — в Конаеве (3730 тенге).
Колбаса вареная. В Алматы и Астане цены — 4104 и 3217 тенге за килограмм соответственно. Дешевле всего она стоит в Актобе (2312 тенге).
Цены на овощи также показывают большую вариабельность. Например, лук стоит в Усть-Каменогорске 277 тенге за килограмм, в Туркестане лишь 168 тенге. Аналогичный разброс цен — по картофелю, где разница между городами доходит до 80%.
Отметим, что разница в ценах между дорогими городами (Алматы, Астана, Актау) и более бюджетными регионами (Туркестан, Кызылорда, Уральск) достигает 30−50% по многим причинам. Высокие цены в крупных мегаполисах объясняются концентрацией населения, более высоким спросом и затратами на логистику. В то же время регионы, расположенные ближе к сельскохозяйственным зонам, удерживают цены на социально значимые продукты значительно ниже.
Согласно официальным данным, годовая инфляция на продовольственные товары в Казахстане в июле 2025 года составила 11,2%.