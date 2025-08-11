Продуктовая карта Казахстана: разница в ценах между регионами достигла 50%

Самые доступные цены на многие социально важные продукты отмечены в Туркестане, Кызылорде и Уральске. Пшеничный хлеб первого сорта стоит в этих городах от 182 до 201 тенге за килограмм, яйца — 396−445 тенге за десяток, репчатый лук — 168−190 тенге за килограмм (218 — в среднем по стране). В Актобе и Атырау также наблюдаются умеренно низкие цены на крупы, овощи и мясо.