Дожди замедлили уборку урожая в Новосибирской области

Неблагоприятные погодные условия осложняют проведение уборочной кампании в Новосибирской области.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве, дожди, пришедшие из Омской области, значительно замедлили темпы полевых работ.

По данным министра, на текущий момент обмолочено лишь 16 тысяч гектаров зерновых при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Сельхозработы ведутся в 21 районе из 30, параллельно начата уборка силосных культур, овощей и картофеля.

Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозировал ухудшение погодных условий для аграрных регионов Сибири. Как отмечал директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, продолжительные дожди и похолодание могут негативно сказаться на качестве и объемах урожая, особенно таких культур как горох.

Несмотря на сложные погодные условия, прогнозируемый сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году сохранится на уровне прошлого года — около 2,4 млн гектаров. Регион остается одним из трех ведущих сельскохозяйственных центров Сибири.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске заморозки в августе −2 градуса могут уничтожить урожай томатов и огурцов.