Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Псебай» построят в Мостовском районе

В станице Андрюки Мостовского района появится аэропорт «Псебай».

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Аэропорт «Псебай» построят в Мостовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инвестпроекты по развитию инфраструктуры малой авиации реализуют в станице Андрюки. На базе ранее работавшего аэропорта построят современную авиаплатформу для пассажирских и деловых перевозок, внутреннего туризма и частной авиации. На площадке реконструируют взлетно-посадочную полосу. Появится контрольно-пропускной и командно-диспетчерский пункты, ангары для авиационной техники, терминальный комплекс и помещение для отдыха экипажей.

В проект вложат 289,7 млн рублей. Реализовать его планируют до 2027 года. Всего будет создано 22 новых рабочих места.

«“Псебай” станет уникальной площадкой для Краснодарского края и всего юга России. Она будет способствовать развитию пассажирской логистики, создаст новые рабочие места, даст импульс для развития авиатуристической отрасли», — сказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

В настоящее время заключен договор аренды участка. Разрабатывают с проект и заявка на подключение к сетям электроснабжения.