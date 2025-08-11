Аэропорт «Псебай» построят в Мостовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Инвестпроекты по развитию инфраструктуры малой авиации реализуют в станице Андрюки. На базе ранее работавшего аэропорта построят современную авиаплатформу для пассажирских и деловых перевозок, внутреннего туризма и частной авиации. На площадке реконструируют взлетно-посадочную полосу. Появится контрольно-пропускной и командно-диспетчерский пункты, ангары для авиационной техники, терминальный комплекс и помещение для отдыха экипажей.
В проект вложат 289,7 млн рублей. Реализовать его планируют до 2027 года. Всего будет создано 22 новых рабочих места.
«“Псебай” станет уникальной площадкой для Краснодарского края и всего юга России. Она будет способствовать развитию пассажирской логистики, создаст новые рабочие места, даст импульс для развития авиатуристической отрасли», — сказал руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.
В настоящее время заключен договор аренды участка. Разрабатывают с проект и заявка на подключение к сетям электроснабжения.