Аэропорт «Псебай» построят в Мостовском районе

Инвестпроекты по развитию инфраструктуры малой авиации реализуют в станице Андрюки. На базе ранее работавшего аэропорта построят современную авиаплатформу для пассажирских и деловых перевозок, внутреннего туризма и частной авиации. На площадке реконструируют взлетно-посадочную полосу. Появится контрольно-пропускной и командно-диспетчерский пункты, ангары для авиационной техники, терминальный комплекс и помещение для отдыха экипажей.