Доллар в Узбекистане начал неделю с падения

Центральный банк Узбекистана установил курс американской валюты на 12 августа на уровне 12 589,35 сума. Падение составило 83,46 сума.

Источник: Unsplash

На 16:00 коммерческие банки покупали доллар за 12 530 — 12 570 сумов и продавали за 12 670 — 12 735 сумов.

Рубль в республике подешевел на 1,25 сума, до — 157,64 сума. Курс евро снизился на 97,17 сума и составил 14 656,52 сума.