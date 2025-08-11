Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

«Ранжируя ГМФО, мы оцениваем их финансовую устойчивость и эффективность работы. Всего в расчет берется 34 показателя, в том числе достаточность капитала, качество портфеля, эффективность микрофинансовой деятельности и ряд других. Присвоение категории Е+ означает, что деятельность данных ГМФО является максимально эффективной. И в соответствии с законом присвоенный ранг учитывается при распределении федеральных субсидий», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.