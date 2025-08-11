Ричмонд
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

По итогам 2024 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной.

По итогам 2024 года работу Гарантийного фонда Самарской области на федеральном уровне признали максимально эффективной. Корпорация МСП составила рейтинг государственных микрофинансовых организаций. Региональный институт поддержки предпринимательства попал в число субъектов-лидеров.

По уровню финансовой устойчивости ГФСО присвоено максимальное значение ранга — «АА». По данному показателю региональный институт развития занимает седьмое место среди 144 государственных микрофинансовых организаций по всей стране. По эффективности функционирования ГФСО также присвоен максимальный ранг — «Е+».

«Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, за 6 месяцев текущего года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 900 млн рублей на развитие своих проектов», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

За 6 месяцев 2025 года ГФСО предоставил 172 микрозайма почти на 500 млн рублей. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн рублей на свое развитие.

В целом по стране деятельность 64 государственных микрофинансовых организаций признана максимально эффективной по итогам 2024 года — почти половина от общего числа ГМФО в России.

«Ранжируя ГМФО, мы оцениваем их финансовую устойчивость и эффективность работы. Всего в расчет берется 34 показателя, в том числе достаточность капитала, качество портфеля, эффективность микрофинансовой деятельности и ряд других. Присвоение категории Е+ означает, что деятельность данных ГМФО является максимально эффективной. И в соответствии с законом присвоенный ранг учитывается при распределении федеральных субсидий», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня в Гарантийном фонде Самарской области действуют несколько программ предоставления льготных микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 1% годовых, максимальная — 12%.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».