В Камской долине Перми для КРТ внесли изменения в высотность жилой застройки

Краевое правительство своим постановлением утвердило изменения в правила землепользования и застройки на территории Камской долины в Перми. Застройщик комплексного развития территории (КРТ) на ул. Спешилова.
Для будущей жилой застройки установили территориальную зону КРТ-23. Она включит дома переменной этажности от восьми до 20 этажей. Внесенные в ПЗЗ изменения также позволят построить учреждения образования высотой до четырех этажей, предпринимательства и гостиничной сферы — до 10 этажей.
Проект КРТ в Камской долине еще предполагает строительство зданий для занятий спортом, медучреждений и коммунальных услуг. Застройщику также предстоит провести благоустройство застраиваемой территории.
Застройщика участка в Камской долине выбрали год назад по результатам аукциона.