В Камской долине Перми для КРТ внесли изменения в высотность жилой застройки

Для будущей жилой застройки установили территориальную зону КРТ-23. Она включит дома переменной этажности от восьми до 20 этажей. Внесенные в ПЗЗ изменения также позволят построить учреждения образования высотой до четырех этажей, предпринимательства и гостиничной сферы — до 10 этажей.