За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

«Обычно там практикуется наличный расчет за предоставленные услуги либо перевод с карты на карту. А значит, доходы уходят в “серую” зону, а нелегальные предприниматели не несут никаких расходов по уплате налогов. В этом случае подрывается понятие “справедливая налоговая нагрузка”, как для работодателей, так и для граждан, а бюджет недополучает доход», — пояснил он.