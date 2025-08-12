Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. Управление Федеральной налоговой службы России по Крыму может отслеживать переводы с карты на карту физических с целью выявления потенциального дохода от крупных сделок, сдачи в аренду недвижимости или самозанятых, оказывающих различные услуги. Об этом сообщил руководитель УФНС РФ по Республике Крым Роман Наздрачев.

Источник: РИА "Новости"

«Граждане не должны забывать о декларировании своих дополнительных доходов. В зоне нашего пристального внимания на первоначальном этапе оказались физические лица, сдающие жилье внаем, использующие нежилое имущество, продавшие коммерческую недвижимость и транспорт, самозанятые, превысившие доход в 2,4 млн рублей», — сообщил он.

По итогам проверок налоговые органы направили свыше пяти тысяч запросов в банки о получении денежных средств на банковские карты по СБП. Сумма потенциального дохода — более 2 млрд рублей, уточнил Наздрачев.

Особое внимание уделяют и тем, кто оказывает различные услуги. В частности, бухгалтеры, фотографы и видеографы, стоматологи и фитнес-тренеры, а также те, у кого есть несколько единиц коммерческого транспорта (грузовики, крупнотоннажники), парикмахеры, мастера маникюра, косметологи, добавил глава крымской налоговой.

«Обычно там практикуется наличный расчет за предоставленные услуги либо перевод с карты на карту. А значит, доходы уходят в “серую” зону, а нелегальные предприниматели не несут никаких расходов по уплате налогов. В этом случае подрывается понятие “справедливая налоговая нагрузка”, как для работодателей, так и для граждан, а бюджет недополучает доход», — пояснил он.

Ранее Наздрачев сообщал, что по самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По оценкам налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек.