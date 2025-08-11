Энергетические пузыри: кто, когда и почему их надувает

На протяжении нескольких десятилетий цена газа колебалась в коридоре между котировками угля и газойля. Финансовых спекулянтов не устраивали такие ограничения, поэтому они добились освобождения газовых биржевых котировок от нефтяной привязки. В результате осенью 2021 года биржевая цена газа в Европе выросла в несколько раз и приблизилась к показателю в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. При этом фактического недостатка газа не было. Участники рынка опасались, что зима будет холодной, а газа в хранилищах не хватит. Зима оказалась теплой — и цены снизились. Одновременно упало и потребление газа, ведь он стал слишком дорогим. Если финансовым спекулянтам все равно, сколько стоит газ, то бедные покупатели, которым не хватает денег на оплату отопления зимой, могут умереть. Когда в марте 2022 года спекулянты подняли биржевую цену газа до 4 тыс. долларов, власти ЕС были вынуждены ввести потолок в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. С тех пор цена газа на европейских биржах ни разу не приближалась к этому показателю, но потребление газа в ЕС сильно сократилось. В свою очередь, Китай наращивает потребление газа и собирается делать это в дальнейшем, так же, как и Индия.