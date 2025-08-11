Энергетические пузыри: кто, когда и почему их надувает

Понять причины резких колебаний энергетической политики разных стран невозможно без осознания интересов производителей и потребителей энергии, а также финансовых инвесторов. Производители и потребители энергии заинтересованы в долгосрочной стабильности цен на уровне, позволяющем осуществлять рентабельный бизнес. Финансовые инвесторы больше заинтересованы в резких колебаниях цен на энергию и связанные с ней активы, ведь это позволяет «надувать рыночные пузыри» и обогащаться. Кроме того, государства и корпорации формируют свою стратегию в зависимости от того, какие источники энергии для них доступны.
Начнем наш обзор с рынка нефти. Считается, что до середины 2000-х годов на рынке доминировали поставщики нефти, в первую очередь из стран ОПЕК. С середины 2000-х годов рынок «бумажной» нефти становится основным по отношению к рынку физической нефти, и доминировать на нем начинают спекулянты из ненефтяных секторов глобального финансового рынка. Спекулянты одновременно инвестировали в разные инструменты: валюты, акции, металлы, нефть, продовольствие… Огромные финансовые потоки стремительно перетекали с рынка на рынок, надувая пузыри. При этом объем денежных средств в мире в несколько десятков раз превысил стоимость реальных товаров и услуг. В результате в 2008 году цена нефти превысила отметку в 140 долларов за баррель. Однако начавшийся мировой финансовый кризис заставил спекулянтов увести деньги с нефтяного рынка и обрушил котировки до 40 долларов за баррель.
Рынок природного газа изначально был производным от нефтяного. Первоначально лидером по производству и потреблению газа были США. Европа стала масштабно использовать природный газ в 1970-е годы для замены резко подорожавшей нефти. Поставки газа осуществлялись с шельфовых месторождений Северного моря, а также из СССР. При формировании рынка газа в Европе цена его была привязана к корзине нефтепродуктов (мазут, газойль, печное топливо), с которыми газ конкурировал.
На протяжении нескольких десятилетий цена газа колебалась в коридоре между котировками угля и газойля. Финансовых спекулянтов не устраивали такие ограничения, поэтому они добились освобождения газовых биржевых котировок от нефтяной привязки. В результате осенью 2021 года биржевая цена газа в Европе выросла в несколько раз и приблизилась к показателю в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. При этом фактического недостатка газа не было. Участники рынка опасались, что зима будет холодной, а газа в хранилищах не хватит. Зима оказалась теплой — и цены снизились. Одновременно упало и потребление газа, ведь он стал слишком дорогим. Если финансовым спекулянтам все равно, сколько стоит газ, то бедные покупатели, которым не хватает денег на оплату отопления зимой, могут умереть. Когда в марте 2022 года спекулянты подняли биржевую цену газа до 4 тыс. долларов, власти ЕС были вынуждены ввести потолок в 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. С тех пор цена газа на европейских биржах ни разу не приближалась к этому показателю, но потребление газа в ЕС сильно сократилось. В свою очередь, Китай наращивает потребление газа и собирается делать это в дальнейшем, так же, как и Индия.
Зависимость от импорта углеводородов побудила власти США и Европы обратить внимание на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Планировалось, что солнечные панели и ветряки можно будет использовать не только для обеспечения внутреннего энергетического рынка, но и для масштабного экспорта. Президент США Картер приказал установить солнечные панели на крыше Белого дома еще в 1979 году. Однако низкие цены на нефть и газ подкосили рентабельность производства солнечных панелей и ветряков в США и Европе. Хотя для возобновляемой энергетики власти представляли режим наибольшего благоприятствования в виде многочисленных дотаций и налоговых льгот. Потребителей заставляли покупать возобновляемую энергию по более высоким ценам.
Спекулянты практиковали надувание ценовых пузырей на рынках углеводородов и возобновляемой энергетики. Как-то на энергетической конференции я слушал доклад профессора из Нидерландов, который говорил о преимуществах солнечных панелей над традиционной энергетикой. Среди прочего он рассказал, что создал компанию по производству солнечных панелей, и на пике стоимости ее капитализация превышала 1 млрд долларов. Правда, потом его компания проиграла конкуренцию китайским панелям и обанкротилась. В результате именно Китай стал абсолютным мировым лидером по производству солнечных панелей и ветряков.
Следствием любви к возобновляемой энергии стала любовь к электромобилям, которые следовало этой энергией заряжать. Здесь тоже были надуты пузыри капитализации американских и европейских производителей электромобилей. Результат оказался аналогичным. В настоящее время абсолютным лидером по производству электромобилей стал Китай.
В конце 2000-х годов американцы догадались совместить бурение в сланцевых породах горизонтальных скважин с гидроразрывами пласта. В Америке в 2008-м было сосредоточено практически столько же буровых установок, сколько и во всем остальном мире. В результате инвесторы из разных стран вложили свои деньги в добычу нефти и газа в США. Производство углеводородов здесь резко возросло, что привело к снижению цен и разорению многих инвесторов. Сейчас они обращают больше внимания на выплату дивидендов, чем на рост добычи.
Нестабильность выработки возобновляемой энергии приводит к необходимости развития вспомогательных мощностей либо в виде газовой генерации, либо аккумуляторов. Содержание таких мощностей неминуемо делает возобновляемую энергию дороже. Для решения этой проблемы было предложено использовать излишки возобновляемой энергии для разделения воды на кислород и водород. А когда возникнет дефицит солнечной и ветровой энергии, его можно будет возместить водородом. Пока доказать экономическую эффективность данной модели на практике не смог никто. Даже надуть масштабный «водородный пузырь» не удалось. Ведь всем здравомыслящим людям известно, что на выделение водорода из воды тратится больше энергии, чем потом можно получить из этого водорода. До сих пор более 90% водорода извлекается из ископаемых топлив (в основном, из природного газа). При этом более половины мощностей по производству водорода с помощью ВИЭ находится в Китае.
В настоящее время идет попытка надуть пузырь в сфере поиска месторождений природного водорода. Компании из разных стран инвестируют средства в бурение скважин для поиска подземных резервуаров, заполненных водородом.
Еще одним следствием нестабильности выработки возобновляемой энергии стал рост интереса к атомной энергетике. Однако из-за того, что в США и Европе эти технологии долгое время страдали от недостатка финансирования, они отстали от своих коллег в России и КНР. Возможно, финансовым спекулянтам удастся надуть «атомный пузырь», но добиться технологического лидерства западным компаниям будет очень сложно.
Наращивание доли возобновляемой энергетики привело к тому, что электроэнергия в европейских странах стала очень дорогой. Это неминуемо привело к упадку энергоемких отраслей промышленности. Компаниям стало выгоднее переносить производства в те страны, где энергия дешевле. Это ударило по доходам европейских стран. Для решения этой проблемы власти ЕС решили ввести углеродный налог на импортные товары. Если какие-то страны производят продукцию с помощью угля, нефти и газа, сжигание которых приводит к выбросам углекислоты, то они обязаны платить налог в бюджет ЕС при поставках на европейский рынок. Главной жертвой здесь должен оказаться Китай — мировой лидер по промышленному производству, который сжигает больше угля, чем весь остальной мир. Да, и США такой подход явно не понравится.
Необходимо подчеркнуть, что продвижение возобновляемой энергетики и электромобилей сопровождалось рассуждениями о необходимости снизить уровень выбросов углекислого газа, чтобы предотвратить глобальное потепление. Американский президент Дональд Трамп недавно заявил, что США отказываются от этой парадигмы и будут делать упор на увеличение добычи и экспорта углеводородов. Льготы для проектов ВИЭ в США были отменены практически полностью.
Если посмотреть на историю планеты Земля за миллиарды лет, то мы увидим постоянное чередование потеплений и похолоданий. За нынешним потеплением неминуемо придет похолодание. Характерно, что отсчет температур борцы с потеплением ведут с XIX века, когда закончился малый ледниковый период.
Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать снижение накала «климатической повестки». Это означает возобладание прагматичного подхода к эффективности использования тех или иных видов энергии. Страны будут стараться разнообразить свой энергобаланс, а не «складывать все яйца в одну корзину».