Стало известно, что будет с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа

Не стоит ожидать обвала цен, заявил Твердохлеб.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может спровоцировать коррекцию цен на нефть в сторону снижения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
«Даже сегодня на фоне ожидания позитивных результатов переговоров происходит коррекция цен в сторону снижения», — заявил Твердохлеб в интревью радио Sputnik. Также он отметил, что, хотя переговоры и могут спровоцировать небольшое снижение цены на нефть, но их обвала ожидать не стоит, так как стоимость нефти зависит от многих факторов.
Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении снизить цены на нефть на 10 долларов, чтобы повлиять на российскую внешнюю политику и завершение СВО. Однако, по мнению экспертов, такие заявления пока не приводили к снижению цен, а, напротив, сопровождались их ростом из-за рыночной неопределенности и противоречивых сигналов со стороны США.