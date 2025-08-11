Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что будет с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может спровоцировать коррекцию цен на нефть в сторону снижения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Не стоит ожидать обвала цен, заявил Твердохлеб.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может спровоцировать коррекцию цен на нефть в сторону снижения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Даже сегодня на фоне ожидания позитивных результатов переговоров происходит коррекция цен в сторону снижения», — заявил Твердохлеб в интревью радио Sputnik. Также он отметил, что, хотя переговоры и могут спровоцировать небольшое снижение цены на нефть, но их обвала ожидать не стоит, так как стоимость нефти зависит от многих факторов.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении снизить цены на нефть на 10 долларов, чтобы повлиять на российскую внешнюю политику и завершение СВО. Однако, по мнению экспертов, такие заявления пока не приводили к снижению цен, а, напротив, сопровождались их ростом из-за рыночной неопределенности и противоречивых сигналов со стороны США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше