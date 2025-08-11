Стало известно, что будет с ценами на нефть после встречи Путина и Трампа

«Даже сегодня на фоне ожидания позитивных результатов переговоров происходит коррекция цен в сторону снижения», — заявил Твердохлеб в интревью радио Sputnik. Также он отметил, что, хотя переговоры и могут спровоцировать небольшое снижение цены на нефть, но их обвала ожидать не стоит, так как стоимость нефти зависит от многих факторов.