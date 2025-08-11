Как обеспечить комфортную пенсию: советы экономиста

Перед выходом на пенсию необходимо создать финансовую подушку безопасности. Такой совет дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что это позволит сохранить привычный уровень жизни и реализовать планы. Для этого важно оценить свои доходы и расходы, понять, сколько удастся откладывать каждый месяц.
Щербаченко советует иметь запас на 3−6 месяцев жизни на случай непредвиденных ситуаций. Эти деньги лучше хранить на вкладе с возможностью снятия или на накопительном счете. Он отметил, что консервативные инвестиции, такие как облигации или дивидендные акции крупных компаний, помогут приумножить сбережения. Также эксперт рекомендует продолжать работать, если здоровье позволяет, и ставить четкие финансовые цели для мотивации.
По мнению Щербаченко, разумные вложения — ключ к стабильности на пенсии. Например, сдача недвижимости в аренду может стать надежным источником дохода. Главное — грамотно управлять финансами и не отказываться от возможностей дополнительного заработка.
Ранее стало известно, что некоторые россияне с сентября начнут получать повышенную пенсию. Ее размер скорректируют, в том числе, для тех, кто достиг возраста 80-ти лет.