Как обеспечить комфортную пенсию: советы экономиста

Щербаченко советует иметь запас на 3−6 месяцев жизни на случай непредвиденных ситуаций. Эти деньги лучше хранить на вкладе с возможностью снятия или на накопительном счете. Он отметил, что консервативные инвестиции, такие как облигации или дивидендные акции крупных компаний, помогут приумножить сбережения. Также эксперт рекомендует продолжать работать, если здоровье позволяет, и ставить четкие финансовые цели для мотивации.