В июле в большинстве городов подешевели вторичные квартиры

По итогам июля специалисты консалтинговой компании SRG зафиксировали тренд на снижение цен в 28 из 50 крупных городов РФ. Как сообщил ее эксперт Максим Русаков, за последние пять лет это первое лето, когда доля городов с отрицательной динамикой превысила 50%. В лидерах по снижению стоимости одного жилого «квадрата» оказались Хабаровск и Тюмень (-1,4%, см. таблицу). Ранее подобная картина наблюдалась в разгар пандемии в 2020 году, но тогда снижение имело другую природу. Тем не менее он не ожидает усиления этой приятной для покупателя тенденции в августе.